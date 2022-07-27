В курганской колонии открыли линию по производству европоддонов

В центре трудовой адаптации просветской исправительной колонии строгого режима № 2 откроют линию по производству европоддонов.

По федеральной целевой программе в ИК-2 УФСИН России по Курганской области поставлен дисковый многопильный деревообрабатывающий станок. Дополнительно учреждение закупает торцовочный станок и станок для переработки горбыля.

Со слов заместителя начальника колонии Евгения Воробьева, новая линия будет использоваться для качественной и быстрой распиловки дерева на обрезную доску, бруски, мебельную и паллетную заготовки. На участке трудоустроено 34 осужденных.

Деревообрабатывающее производство в ИК-2 ориентировано на выпуск тарной продукции. Осужденные собирают различные виды ящиков и поддонов. По итогам первого полугодия текущего года заказчикам отгружено продукции на 1 млн. 155 тыс. рублей.

Новое оборудование позволит обеспечить необходимую точность сборки тарной продукции, а также возможность ее использования на автоматических линиях погрузки.

По информации пресс-службы УФСИН.

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