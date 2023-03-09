В курганской колонии пресекли попытку доставки дрожжей

Сотрудники ИК-2 УФСИН России по Курганской области пресекли две попытки доставки запрещенных предметов в закрытое учреждение.

Злоумышленники планировали передать местным сидельцам сотовые телефоны, комплектующие к ним и дрожжи.

Сотрудники отдела охраны ИК-2 задержали возле забора, обнесенного колючей проволокой, двух курганцев 1991 и 1998, одному из них 32 года, другому – 24 года.

У задержанных при обыске были обнаружены самодельные пневматические пушки и посылки, очевидно, предназначенные для незаконной переправки на зону. В одной из посылок находилось 3 смартфона, 3 блока питания, 3 USB-кабеля, 700 граммов сухих дрожжей. А в другой посылке – 2 кнопочных сотовых телефона и только одно зарядное устройство.

На задержанных силовики составили протоколы об административных правонарушениях, запрещенные предметы изъяты. Однако граждане не смогли сообщить, кому из осужденных предназначены посылки. По данным фактам могут провести проверку.

Фото УФСИН.

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