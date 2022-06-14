В курганской Маяковке вновь начали принимать использованные батарейки

Использованные батарейки можно приносить в Центральную городскую библиотеку им. В. Маяковского по адресам: ул. Пролетарская, 41 и 39. Сотрудники библиотеки передадут батарейки на специальную утилизацию.

Это важно, ведь одна маленькая батарейка способна загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли.

В содержимое источников питания входят элементы, которые при попадании в почву и воду оказывают негативное воздействие на природу и человека. Основной состав включает комбинации из металлов, каждый из которых опасен для окружающей среды. Утилизация наравне с бытовым мусором имеет ряд рисков: опасность возгорания, вредные испарения, разложение элементов.

У людей возникают риски следующих заболеваний: деформации скелета, дисфункции легких, почек, возникновения опухолей, повреждения кожного покрова и слизистой оболочки, сбой в работе кровеносной системы.

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