В Курганской области 102 семьи воспользовались маткапиталом для строительст

Использование материнского капитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сначала половина суммы поступает на счёт владельца после удовлетворения заявления. Оставшиеся средства перечисляются уже после завершения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы производит подрядная организация, деньги отправляются сразу всей суммой напрямую.

По этим направлениям региональное отделение Пенсионного фонда перечислило 29,8 миллионов с начала года. Средства выделялись на строительство нового жилья, расширение уже имеющегося дома или на компенсацию понесённых при строительстве или реконструкции затрат. В Курганской области с начала 202 2 года уже 102 семьи распорядились мат капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома.

Однако стоит отметить, что сарай или гараж на деньги материнского капитала пристроить нельзя – их строительство не является улучшением жилищных условий. Замену крыши, окон или подведение коммуникаций можно осуществить в рамках реконструкции дома, если при этом увеличивается площадь. На эти работы семья может использовать материнский капитал.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области напоминает, что средства на строительство жилья из материнского капитала выделяются только после того, как ребёнку исполняется 3 года. В виде исключения можно использовать мат капитал для уплаты первоначального взноса по жилищному кредиту или займу и направления средств на их погашение. В этом случае капитал можно использовать сразу после рождения или усыновления ребёнка.