В Курганской области 71 семья получила продукты в рамках благотворительного марафона

В Курганской области 71 семья получила продуктовые наборы в рамочном формате двухдневного продовольственного марафона «Корзина доброты». Он был организован в феврале Благотворительным фондом «Банк еды «Русь» совместно с торговой сетью «Пятерочка».

«Благодаря активному участию зауральцев, было оказана необходимая продуктовая помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Было собрано порядка 465 кг продуктов. В наборы вошли крупы, консервы, мука, масло, чай, сахар, сладости. Затем волонтеры сформировали равноценные продовольственные наборы и организовали адресную доставку бесплатной продуктовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. При этом категория и количество получателей была определена благотворительным фондом», – отметила начальник Главного управления социальной защиты населения по Курганской области Елена Ситникова.

Ранее в управлении соцзащиты сообщали о повсеместном открытии в центрах социального обслуживания общественных приемных по инициативе главы региона Шумкова.

В диспетчерскую группу входят специалист по социальной работе центра соцобслуживания и так называемый «серебряный» доброволец», зарегистрированный в качестве волонтера на портале «Добро.ру».

Основная задача таких общественных приемных – оказание своевременной комплексной поддержки граждан.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.