В Курганской области 80% детей занимаются в кружках и секциях

Молодежь сегодня составляет четверть жителей региона – более 240 тысяч человек.

«Важно чтобы и для творческой молодёжи, и для тех, кто занимается наукой или выходит на производство, были предоставлены программы поддержки, которые помогут им находить себя в этой жизни», - подчеркнул первый заместитель директора департамента образования и науки области Иван Хлебников на коллегии ведомства по реализации молодежной политики.

Задача, которую ставит перед собой департамент образования, – предоставить молодым людям все средства для реализации своих возможностей. Работают школы проектирования, проводятся конкурсы грантов, выстроена система взаимодействия между властью, общественными организациями и молодёжью. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

«Уменьшается число правонарушений с участием подростков. Растёт число детей занятых в кружках и секциях. Охват составляет 80%. В прошлом году ребята на грантовой основе защитили свои проекты и получили более 11 миллионов рублей на их воплощение», - подчеркнул Хлебников.

Введён единый региональный стандарт воспитания, который даёт всем школьникам, независимо от места жительства, возможность участия в просветительских проектах. Большинство из них связано с реализацией талантов и стремлением помогать людям. Значительная часть молодёжи идёт на производство. Результаты этой работы оценены вручением областных молодежных премий. Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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