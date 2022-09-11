В Курганской области аграрии собрали 1,37 млн тонн зерна

На сегодняшний день в Зауралье обмолочено свыше 620 тысяч га, или 62,5% от плана. В Шатровском и Щучанском округах собирают более 30 центнеров с гектара. Максимальная урожайность — 34,6 ц/га — зафиксирована в Щучанском округе, а среднеобластной показатель составляет 22 ц/га.

Свыше 100 тысяч тонн собрано в Шадринском и Щучанском округах, к важной отметке приблизились и аграрии Целинного округа, собрав 98,4 тыс. тонн. Наибольшие площади обмолочены в Целинном округе — 65,3 тыс. га , или 82% от запланированного. Выше среднеобластного показателя убрали аграрии Альменевского, Куртамышского, Сафакулевского, Щучанского, Шумихинского округов и Варгашинского района.

Также в Курганской области продолжается уборка масличных культур. В настоящее время обмолочено свыше 60 тысяч га, это почти четверть плана. Намолот составляет 63 тысячи тонн при средней урожайности 10,3 ц/га. Максимальные показатели урожайности в Шатровском (19,7 ц/га) и Варгашинском (18 ц/га) районах.

Озимые культуры посеяны на площади 26,8 тыс. га, основная обработка почвы проведена на площади 135,4 тыс. га., сообщает официальный сайт Правительства Курганской области.

Фото Николая Пушилина.

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