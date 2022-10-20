В Курганской области анонсировали насыщенные спортивные выходные

Областные соревнования по настольному теннису среди детей-инвалидов 2004 года рождения и моложе пройдут в поселке Варгаши 20 октября.

В Кургане 22 октября в спортивном зале «Зауральец» планируется провести XXVI традиционный турнир по самбо памяти мастеров спорта СССР международного класса Игоря Косарева и Алексея Тюнина.

Зональные соревнования по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения в зачет VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области пройдут в спортивном зале Мишкинского ДЮСШ 22 и 23 октября.

Спортивный комплекс имени В.Ф. Горбенко в Кургане будет принимать участников чемпионата и первенства Уральского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу.

Матчи Кубка Федерации футбола города Кургана пройдут 22-23 октября в спортивном комплексе «Локомотив».

Курганцев приглашают на блиц-турнир по шахматам в клуб «Ладья» 23 октября.

В этот же день в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко пройдут матчи 3 тура чемпионата Курганской области по минифутболу. Начало соревнований намечено на 16.00.

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