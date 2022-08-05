В Курганской области аварийный жилфонд расселяют с опережением графика

В Курганской области продолжает действовать Региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Детали ее реализации в ходе прямого эфира, который прошел сегодня, 5 августа, в группе областного правительства в социальной сети «ВКонтакте», раскрыла директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Срок действия нынешней программы рассчитан на 2019-2025 годы. В нее включены все аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемого жилья составляет 46000 квадратных метров, новые квартиры получат 3123 человека, - уточнила Ирина Саблукова.

Директор областного Департамента строительства выразила благодарность Минстрою РФ и Фонду реформирования ЖКХ, которые пошли навстречу региональным властям что позволило значительно ускорить темпы выполнения программы в Курганской области.

- На сегодняшний день уже расселены 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получили 1484 человека, - сообщила Ирина Саблукова.

До конца текущего года планируется расселить еще 150 человек из почти 4000 квадратных метров аварийного жилья. В следующем году — 1489 граждан и 18000 «квадратов» соответственно.

- Таким образом, мы можем выполнить программу с опережением графика на 2 года, или уже в 2023 году. После этого мы получим возможность подать в Москву заявку на финансирование из федерального бюджета очередной региональной программы. Мы считаем это крайне важным, потому что в случае с аварийным жилфондом речь идет о безопасных жилищных условиях наших граждан, - акцентировала внимание Ирина Саблукова.

Николай Волков.

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