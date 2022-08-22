В Курганской области благодаря методу ЭКО появились на свет 248 детей

В Курганской области за 2021 год и 7 месяцев 2022 года родилось 248 младенцев после успешной процедуры ЭКО.

По данным врачебной статистики в настоящее время в результате вспомогательных репродуктивных технологий, проведённых зауральскими врачами, в 51,1 процентах случаев у пациенток с диагнозом «бесплодие» наступает долгожданная беременность.

В этом году в Курганской области на 11 процентов выросло количество проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения. Так, за 7 месяцев 2022 года репродуктологи осуществили 404 процедуры ЭКО жительницам региона, что на 39 операций больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Территориальный фонд ОМС Курганской области на эти цели смог выделить около 36 млн рублей. Для всех застрахованных пациенток операция, в том числе криоперенос, бесплатна. Врачи утверждают, технология по криоконсервации также становится с каждым годом всё более популярной, так как именно она показывает наибольшую результативность. Данная процедура представляет собой сохранение эмбрионов в специальном температурном режиме, а затем их перенос. В этом году ею воспользовались 157 женщин, в прошлом году – 117, дает статистику профильный департамент.

Что касается возраста пациенток, которым проводят ЭКО, чаще всего экстракорпоральное оплодотворение назначают женщинам от 30 до 39 лет.

Между тем, у каждой пациентки есть выбор в каком регионе проходить процедуру ЭКО. В этом году воспользовались правом прохождения ЭКО в другом регионе 45 женщин, в прошлом году – 67. Таким образом, жительницы Зауралья предпочитают пользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями на месте – в Кургане.

Для получения направления на ЭКО пациентке необходимо пройти обследование в женской консультации по месту прикрепления или прописки. При определении диагноза «бесплодие» назначается лечение, если оно не даёт результатов, женщине выдаётся направление на экстракорпоральное оплодотворение, предупредили в департаменте здравоохранения.

Источник: департамент здравоохранения Курганской области.

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