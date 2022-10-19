В Курганской области более 15 тысяч должников не смогут выехать за границу

По данным УФССП по Курганской области, за 9 месяцев 2022 года вынесено более 15,5 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы страны, Это 1,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие постановления выносятся по различным причинам . За рубеж не выпустят должников по алиментам, коммунальным платежам. Из страны не смогут выехать и те, кто отказывается возместить моральный вред, оплатить штрафы. Между тем, в отношении курганцев, имеющих алиментные долги, за три квартала текущего года приставы вынесли более 4 тысяч постановлений о временном ограничении в правах.

Однако у должников есть шанс исправить ситуацию. Гражданам предлагают воспользоваться «Банком данных исполнительных производств». С помощью онлайн-сервиса на сайте регионального управления ФССП можно проверить наличие собственных долгов, а также задолженностей своих знакомых и партнеров по бизнесу. На главной странице сайта достаточно ввести лишь фамилию, имя и отчество, затем дату рождения и остается самая малость - оплатить долг. Это можно сделать дистанционно с помощью портала Госуслуг.

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