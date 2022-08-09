В Курганской области будут реконструировать канализационные очистные сооружения

В 2021 году в Курганской области сдали в эксплуатацию Каргапольские канализационные очистные сооружения. В этом году аналогичный объект сдают в рабочем поселке Варгаши. Об этом, выступая в прямом эфире, который провело зауральское правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», рассказала директор областного Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

- К сожалению, отдельной федеральной программы по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений пока нет. Поэтому сейчас мы финансируем эти работы в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, - уточнила докладчица.

По ее словам, Минстрой России сейчас ведет сбор информации о состоянии канализационных очистных сооружений в регионах. Ведется подсчет стоимости и поиск источников финансирования этих работ.

- Инструментов для этого на самом деле достаточно много. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и кредиты Фонда национального благосостояния России, и другие механизмы. Курганская область в этой работе тоже активно участвует, - обнадежила жителей Зауралья Ирина Саблукова.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.