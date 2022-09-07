В Курганской области будут создавать промышленные кластеры

Курганские промышленники могут воспользоваться новыми мерами государственной поддержки, которые начнут действовать в России с 1 января 2023 года. Об этом, выступая на Межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром-2022», которая открылась в Кургане сегодня, 7 сентября, сообщил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

Новые меры господдержки внедряются по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина и будут предназначены для участников промышленных кластеров. Создать кластеры на территории Курганской области – задача регионального правительства и Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России, которые в рамках выставки-форума «КурганСпецПром-2022» подписали соглашение о сотрудничестве.

- До наступления 2023 года осталось буквально несколько месяцев. Совместно с командой губернатора Вадима Михайловича Шумкова нам предстоит в короткий срок провести экспертную оценку и описать основные отрасли региона. Конечная цель нашей работы – создать промышленные кластеры и дать возможность вашему бизнесу воспользоваться новыми мерами государственной поддержки, - указал Андрей Шпиленко.

По его словам, совместная работа также позволит ответить на вопрос, какие потенциальные инвестиционные проекты можно реализовывать в Курганской области и какими дополнительными проектами можно «дозагрузить» существующие в регионе индустриальные парки.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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