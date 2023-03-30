В Курганской области через две недели планируют ввести особый противопожарный режим

С 14 апреля на всей территории Курганской области планируют ввести особый противопожарный режим. Об этом было сказано сегодня, 30 марта, в ходе видеоконференции, где Национальный центр кризисных ситуаций МЧС России заслушал членов правительства региона и представителей главного управления МЧС России по Курганской области по вопросам прохождения пожароопасного сезона на территории области.

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков сообщил, что с учетом опыта прошлых лет начало пожароопасного сезона в регионе прогнозируется уже с начала апреля, но подготовка к нему началась заблаговременно.

В муниципальных образованиях регулярно проводятся заседания КЧС, на которых рассматриваются вопросы подготовки к пожароопасному сезону.

Утвержден перечень из 866 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода природных пожаров, 49 садовых некоммерческих товариществ и 12 загородных детских оздоровительных лагерей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Во всех городах и округах Курганской области прошли учения по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров и отработке эвакуационных мероприятий. Особое внимание было уделено районам, которые наиболее пострадали от чрезвычайной ситуации в 2022 году.

С 3 апреля силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Курганской области будут переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

В 2023 году количество патрульных групп раннего обнаружения возгораний и выявления потенциально опасных мест увеличится до 1155 человек, они будут организованы в каждом населенном пункте, сообщили в пресс-службе главы региона. С арендаторами лесных угодий ведется работа по установке камер видеонаблюдения.

Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым достигнута договоренность с МЧС России о привлечении в регион на пожароопасный период вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Также в ведомстве на рассмотрении находится запрос о предоставлении региону инженерной машины разграждения, предназначенной для организации минерализованных полос.

Добавим, что в городе Кургане особый противопожарный режим начнет дейчтвовать 1 апреля.