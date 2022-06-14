В Курганской области чествуют социальных работников

Можно говорить о разных профессиях, которые требуют профессионализма, мужества, ума и так далее. Но профессия социального работника помимо всего этого невозможна без сердца, без доброты и милосердия. Об этом сегодня, 7 июня, на торжественном собрании, посвященном наступающему Дню социального работника и прошедшем в Культурном центре «Современник», заявила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

- Всем нашим подопечным нужна ваша помощь, - обратилась она к коллегам, собравшимся в зале. - Им нужны ваши глаза, ваша улыбка, ваше вовремя сказанное доброе слово. И вы всё это делаете каждый день, каждый час на своем рабочем месте.

Особенно начальник Главного управления соцзащиты выделила ветеранов своей службы. Они заложили традиции, которые, безусловно, будут претворяться в жизнь всеми последующими поколениями работников службы социальной защиты населения, будут продолжаться и совершенствоваться.

- Не каждому в жизни дана высокая честь заложить традиции, а вы это сделали. И задача тех, кто пришел вам на смену, всё это сберечь и сохранить, - отметила Елена Ситникова.

По ее словам, профессия соцработника заключается в помощи людям. И это невозможно сделать без души. Поэтому начальник Главного управления соцзащиты пожелала коллегам душевного равновесия.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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