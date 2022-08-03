В Курганской области четыре туристических проекта получат субсидии

В Курганской области по личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова продолжается работа по повышению туристической привлекательности региона. В июле 4 проекта, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, стали победителями конкурса на получении субсидии из областного бюджета на поддержку предпринимательских инициатив в этой сфере.

«Реализация данных проектов не только положительно скажется на туристической привлекательности указанных территорий, но и даст муниципалитетам новые рабочие места и финансовые вливания в местный бюджет. А востребованность будущих объектов туриндустрии у гостей даст стимул для их дальнейшего развития», - считает начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Благодаря региональной поддержке свои услуги в туристической сфере расширит ООО «Лесники» (Кетовский район). В планах владельцев санатория: установка гостевого дома на 12 человек и бани на дровах с банным чаном; оборудование SPA-зоны; организация уличных мест отдыха, мангальной зоны; оборудование детской игровой комнаты и пункта проката спортинвентаря. А также установка уличного детского развлекательного комплекса.

Еще один получатель – база отдыха «Наш лес» (Кетовский округ). Проектом предусмотрена установка глемпингов. Это такие жилые модули, в которых туристам можно с комфортом провести время на природе, не отказываясь при этом от благ цивилизации. Территория размещения оборудована мангальными зонами с гамаками, декоративными конструкциями и другими элементами ландшафтного дизайна.

База отдыха «Стрельцов» из Кургана продвигает проект «Увал – территория отдыха». Здесь предполагается открытть пневматический и лучно-арбалетный тир и веревочный городок. Установят малые архитектурные формы и комплекс для интерактивной спортивной игры «Керлинг Лайт». Пейзаж дополнится зимней беседкой с мангальной зоной и утепленной беседкой на случай прохладной погоды или дождя. Вот на что, по словам проектантов, может израсходована полученная субсидия.

В придорожном комплексе «Мельница» в Макушинском муниципальном округе собираются установить девять комфортабельных туристических домиков, которыми смогут воспользоваться туристы России, Казахстана, Монголии и Китая, следующие по автотрассе «Иртыш».

На реализацию лучших проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в этом году из бюджета Курганской области выделено целых 22 млн рубля.

Фото из социальной сети Вконтакте санатория «Лесники».

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