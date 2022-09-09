В Курганской области чиновники приняли участие в акции по очистке кетовского леса

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» во всех муниципальных образованиях Курганской области с 3 по 24 сентября пройдут мероприятия по очистке от мусора территории лесного фонда.

Одно из таких мероприятий состоялось сегодня, 9 сентября, в районе села Кетово. В нем, как минимум, приняли участие более 150 человек.

По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, сотрудники администрации Кетовского округа, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области, УМВД, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ООО «Чистый город» и волонтеров от мусора смогли очистить 35 гектаров лесного фонда.

Технику для вывоза 200 кубические метров собранного мусора на Шуховской полигон бесплатно предоставили ООО «Чистый город», Курганский лесопожарный центр и власти Кетовского муниципального округа.