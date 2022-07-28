В Курганской области число аварий меньше, а погибших больше

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин призвал водителей и пешеходов быть ответственнее к своей жизни

В первом полугодии 2022-го при снижении числа ДТП с 342-х до 322-х (меньше на 5,8 % к уровню прошлого периода) сотрудники службы констатируют снижение раненых в автомобильных авариях, при этом в катастрофах с начала года погибло пятьдесят два человека. На десять жизней больше, чем годом ранее.

«Рост числа погибших обусловлен тем, что с начала года зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий, которые повлекли за собой гибель двух и более человек, - отметил начальник управления. - В прошлом году подобных происшествий было в два раза меньше».

По оценке службы безопасности дорожного движения, на состояние аварийности влияют три основных фактора – происшествия, связанные с наездами на пешеходов, выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Так тринадцать пешеходов у нас в области погибли, попав под колёса автомобилей в этом полугодии. Пятьдесят пять человек получили травмы в результате таких столкновений. Четверть этих происшествий произошли в тёмное время суток, треть, по данным Управления ГБДД, на пешеходных переходах. Не всегда виновными оказываются водители. Пешеходы, как равноправные участники дорожного движения, должны отвечать за свою безопасность, но подчас, как отметил Михаил Чебыкин, они забывают следить за собой, создавая аварийные ситуации, которые угрожают жизни и самого пешехода и тех, кто едет в авто.

Константин Сапунов. Фото автора.

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