В Курганской области дали оценку работе управляющих компаний

Государственная жилищная инспекция Курганской области составляет рейтинг обслуживающих организаций ЖКХ уже третий год подряд по инициативе главы региона Вадима Шумкова.

«В 2020, 2021 и в первой половине 2022 года мы давали объективную оценку деятельности управкомпаний раз в три месяца. Но сейчас, в связи с ограничениями на проведение внеплановых проверок, было принято решение о подведении рейтинга за полугодие. Он опубликован на нашем сайте и отражает реальные позиции УК. Рейтинг может быть использован жителями областного центра, как один из критериев для выбора новой управляющей организации», - пояснил исполняющий обязанности начальника ГЖИ Курганской области Дмитрий Пысин.

Сейчас в областном центре работает 51 управляющая организация по обслуживанию многоквартирных домов. 37 из них по итогам рейтинга делают это на «отлично», 7 получили оценку «хорошо» и одна - «посредственно». Работа 6 УК признана неудовлетворительной. В Шадринске из 8 УК - 3 отличника, по одному хорошисту и троечнику. Одна управляшка сработала на «неуд» и две получили «единицу».

Жители многоквартирных домов могут влиять на работу своих управляющих компаний. Несмотря на введенные ограничения по проверкам, при поступлении жалобы от жильцов на недобросовестное исполнение организацией своих обязательств жилинспекция в обязательном порядке проведет проверку по факту такого обращения.

Заставить управляющую компанию работать должным образом можно через суд. Образец искового заявления размещен на сайте и в социальных сетях ГЖИ

Помощь при заполнении и подготовке необходимых документов специалисты инспекции окажут бесплатно.

Фото Николая Пушилина.