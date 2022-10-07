В Курганской области дальнобойщики перестали материться за рулем

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – дороги и мосты.

Экономика Курганской области динамично растет. Этому способствует, в том числе, улучшение качества дорог, которое облегчает перевозку товаров и грузов, играет важную роль в повышении деловой активности бизнеса.

- За три предыдущих года, с 2019-го по 2021-й, объем дорожного фонда Курганской области составил 20 млрд рублей. На эти средства построено и отремонтировано около 1 200 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также 97 км тротуаров. В текущем году будет отремонтировано еще 350 км дорог, - сообщила «Новому миру» директор регионального Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

Пожалуй, лучшую оценку качества зауральских дорог могут дать те, кто ими регулярно пользуется, в частности, дальнобойщики. Один из них признался обозревателю нашего издания:

- Мы с мужиками тут неожиданно поймали себя на том, что стали меньше материться. Ведь раньше курганские дороги часто вызывали у нас нецензурную брань. Теперь же они мало чем уступают челябинским и тюменским.

Добавим, что за тот же период в регионе было отремонтировано 3 моста на дорогах регионального значения и 8 мостов на «местных» дорогах. Наверное, самым важным пока стала реконструкция путепровода по проспекту Машиностроителей в Кургане.

- Его построили более 40 лет назад, он соединил центр города с густонаселенными районами Заозерный и Рябково. В последние годы по нему ежесуточно проезжало почти 16 тысяч автомобилей, и путепровод пришел в аварийное состояние. В 2019 году мы начали его реконструкцию, которая продолжалась 2 года. Из федерального бюджета регион получил на это 1 млрд 154 млн рублей. Теперь транспортная артерия — возможно, важнейшая в городе — полностью реконструирована. В этом году мы взялись за ремонт еще 8 мостов и путепроводов в Курганской области, - рассказала «Новому миру» Ирина Саблукова.

Николай Волков.

Фото из архива "Нового мира".



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