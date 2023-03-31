В Курганской области дети с тяжёлыми заболеваниями получают лекарства от «Круга добра»

Фонд «Круг добра» существует с 2021 года. Он поддерживает детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями. Средства поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

Возможности «Круга добра» продолжают расширяться. После очередного заседания экспертного совета в перечень включили инновационные виды кардиологической помощи детям. Фонд будет помогать маленьким пациентам с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка. Речь идёт об операциях, которые выполняют российские специалисты с использованием инновационных технологий. Таким образом, в перечень «Круга добра» теперь входят 70 заболеваний. Также эксперты планируют вынести на обсуждение другие уникальные виды помощи детям с врожденными пороками сердца.

- Радует, что перечень заболеваний, помощь при которых может быть оказана через созданный по указу Президента РФ фонд «Круг добра», расширяется, - прокомментировала новость главный врач Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста Наталья Максимова. - Ведь благодаря этому у детей из Курганской области появляется больше возможностей для лечения. А если речь идёт о новых, инновационных методиках и технологиях, которые еще не успели включить в программу ОМС, финансирование осуществляется за счет таких фондов, и это помогает решить проблему.

Наталья Максимова отметила, что в областной детской больнице имени Красного Креста в рамках деятельности Фонда «Круг добра» лекарствами обеспечиваются 13 детей с тяжелыми жизнеугрожающими и редкими заболеваниями, такими, как спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, туберозный склероз, первичные иммунодефициты. В целом по стране у «Круга добра» сегодня насчитывается 5 392 подопечных.

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