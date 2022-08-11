В Курганской области действует более 50 мер господдержки бизнеса

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, правительство Курганской области сохранило и даже расширило перечень мер государственной поддержки бизнеса. Об этом сегодня, 11 августа, в ходе прямого эфира сообщил директор регионального департамента экономического развития Владимир Ковалев.

- На данный момент в Зауралье действует более 50 различных мер господдержки бизнеса. Одной из самых популярных и востребованных со стороны предпринимателей является возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Эта мера поддержки реализуется в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова еще с 2020 года и зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных, - указал докладчик.

Данная мера поддержки реализуется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, принятой региональными властями и Правительством РФ. В течение пяти лет на нее из федерального и областного бюджетов будет направлено порядка 3 млрд рублей. Воспользоваться этим финансовым инструментом могут все сферы бизнеса.

- За три года эту меру поддержки получили уже 392 предприятия. Общая сумма оказанной им помощи – 1,4 млрд рублей. Благодаря этому они привлекли 12 млрд рублей инвестиций и создали практически 1000 новых рабочих мест, - сообщил директор Департамента экономического развития Курганской области.

Промышленные предприятия могут получить компенсацию до 50% от суммы первоначального взноса по договорам лизинга. Чтобы помощь охватила как можно более широкий круг бизнеса, установлен лимит – до 50 млн рублей в год на одно предприятие.

Для резидентов индустриальных парков, расположенных на территории Курганской области, сделано исключение. Им могут компенсировать до 70% от суммы первоначального взноса, но не более 60 млн рублей в год.

Для остальных сфер экономики (не относящихся к промышленности) сумма компенсации может достигать 15 млн рублей в год по всем договорам лизинга.

- Спрос на данную меру поддержки настолько высок, что по инициативе губернатора нами принято решение увеличить объем средств, запланированных для ее оказания на текущий год. Задача региональных властей – помочь бизнесу приобрести оборудование, открыть новые производства и создать для населения Курганской области дополнительные рабочие места. Поэтому прием заявок от предпринимателей на получение этой финансовой помощи продолжается. Следующее заседание комиссии по выделению бюджетных средств состоится в октябре, - подытожил Владимир Ковалев.

Николай Волков.

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