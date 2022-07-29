В Курганской области до конца года обустроят более сотни пешеходных переходов

«В зоне повышенного внимания остаётся решение вопросов по комплексному обустройству пешеходных переходов в регионе, - подчеркнул в ходе пресс-конференции начальник Управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин. - Всего на территории области расположено тясяча сто сорок шесть пешеходных переходов. Из них сто пятьдесят ещё нуждаются в обустройстве».

При этом, как отметил начальник управления, в первом полугодии сто тридцать сем переходов уже приведены в нормативное состояние. Так в областном центре шестьдесят один переход переведён в разряд регулируемых. То есть там установлены светофоры. На более двадцати переходах обустроены искусственные дорожные неровности, так называемые «лежачие полицейские». При этом работу в этом направлении служба ГИБДД будет продолжать, поскольку такая необходимость существует.

«До конца года владельцами дорог и подрядными организациями только в городе Кургане на наиболее проблемных многополосных автодорогах, там, где по две полосы в каждом направлении в разряд регулируемых будет переведён сорок один пешеходный переход, - подчеркнул Михаил Чебыкин. – Ещё пятьдесят один переход будет обустроен светофорами и искусственными неровностями на двухполосных дорогах. Плюс к этому дополнительно появятся пятьдесят девять новых переходов, из них ещё девятнадцать регулируемых».

Константин Сапунов.

Фото Николая Пушилина.

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