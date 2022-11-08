В Курганской области добывают стратегически важный металл

Еще весной здесь было чистое поле. Сейчас же тут разбита строительная площадка, активно возводятся производственные корпуса. Еще немного, и станут добывать уран. Акционерное общество «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») начнет опытно-промышленное освоение Добровольного месторождения, которое находится вблизи села Труд и Знание Звериноголовского муниципального округа.

- В Курганской области три разведанных месторождения урана – Далматовское, Хохловское (в Шумихинском муниципальном округе) и Добровольное. Отработка первого близится к завершению, поэтому мы постепенно смещаем центр добычи урана на Хохловское месторождение. А чтобы обеспечить непрерывность производственного процесса, начинаем готовить для освоения Добровольное, - рассказал «Новому миру» первый заместитель генерального директора АО «Далур» Камол Кадыров.

Уран применяется в качестве топлива атомных электростанций. Помимо этого уран используется для поддержания обороноспособности нашей страны. Особенно актуальным это становится сейчас, когда блок НАТО руками киевского режима, по сути, ведет неприкрытую войну с Россией на территории Украины.

- Курганские месторождения урана занимают весомую долю в общих запасах этого стратегического металла в Российской Федерации. Поэтому их поэтапная отработка играет очень большую роль для обеспечения сырьем отечественной атомной отрасли, - говорит Камол Кадыров.

Сейчас на площадке Добровольного месторождения полным ходом идут строительные работы. Уже возведено административное здание, компрессорная станция и операторский пункт. Также проложены эстакады электрических сетей, смонтированы наружные водопроводы.

Помимо этого завершено строительство складов для хранения химреагентов и нитрита натрия. Они необходимы для приготовления раствора, который будет закачиваться в скважины, растворять залегающий в недрах уран и выводить его по трубам наружу для последующего отделения от примесей. Этот процесс будет происходить в сорбционных колоннах, которые уже установили в технологическом корпусе.

- Со стороны все это сейчас, конечно же, выглядит непрезентабельно. Но на строительной площадке по-другому и быть не может – работы ведутся, что называется, с нуля в чистом поле. Со временем здесь будет наведена чистота, как на Далматовском и Хохловском производственных участках. «Далур» - предприятие образцового порядка, одно из лучших в своей отрасли, - заявил руководитель проекта «Добровольное» Михаил Шейгец.

Николай Волков.

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