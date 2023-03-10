В Курганской области доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 56,8%

В прошедшие два месяца этого года доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в Курганской области достигла 56,8% . Годом ранее показатель составлял 25,7%).

Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом в регионе в январе-феврале 2023 года составила 3,1%. Годом ранее показатель равнялся 2,9%. Такую статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом дает портал Авито Авто.

По данным исследования автомобильного интернет-сервиса, спрос на новые автомобили китайских брендов в Зауралье по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 5 раз, а на автомобили китайских моделей с пробегом – на 13%. Средняя цена автомобилей с пробегом китайских моделей в регионе в январе-феврале 2023 года составила 470 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто – 2 919 000 рублей.

Сейчас, согласно результатам опроса проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом.

«Одним из факторов успеха китайских брендов на российском рынке стало то, что в линейках производителей из Поднебесной много технологичных кроссоверов и внедорожников, а автомобили сегмента SUV пользуются в России высоким спросом», – отмечают эксперты Авито Авто.

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