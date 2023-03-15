В Курганской области дополнительно купят квадрокопетры для обнаружения пожаров

В Курганской области могут дополнительно закупить квадрокоптеры, которые будут использовать для обнаружения пожаров, патрулирования населенных пунктов. Такое поручение дал накануне в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Вадим Шумков, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности в пожароопасный период.

Ранее «Новый мир» сообщал, что глава региона договорился с МЧС о привлечении в область на весенний сезон вертолета МИ-8. В ведомстве также рассматривают вопрос предоставления Кургану инженерной машины разграждения.

Количество патрульных групп могут увеличить с 900 до 1155. Группы оснастят ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. Губернатор поручил провести для патрулей дополнительное обучение.

Сотрудников местных органов обяжут пройти обучение по системе реагирования «Светофор», которую разработали в 2022 году по распоряжению главы региона Вадима Шумкова.

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