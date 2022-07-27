В Курганской области досрочно завершили ремонт моста через речушку Чёрная

В Курганской области раньше намеченного срока отремонтировали мост через речку Чёрную. Речку Чёрную водители встречают на нескольких выездах из Кургана. Один из переездов – на федеральной трассе «Иртыш», недалеко от деревни Зайково, на 250-м километре автодороги. Переправа нуждалась в капитальном ремонте.

– По срокам, получается, сделали чуть раньше, должны были закончить в ноябре этого года. За счёт того, что работали в две смены, – говорит Андрей Денисов, начальник участка компании «Камамост».

Старые железобетонные балки заменили на новые, сменили опоры моста и асфальтобетонное покрытие, установили новые знаки, нарисовали разметку, возвели барьерное ограждение – эти и другие не менее важные работы выполнили на 100%. После их завершения представители управления федеральных автомобильных дорог провели замеры отремонтированного объекта.

Для безопасности движения по федеральной трассе по контракту подрядчик смог увеличить габариты участка. Однако дорога расширилась с двух до четырех полос.

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