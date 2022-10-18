В Курганской области годовая инфляция в сентябре 2022 года снизилась до 13,9%

Рост цен в основном тормозят увеличение предложения некоторых продовольственных товаров и сдержанный потребительский спрос на товары длительного пользования.

Благодаря увеличению посевных площадей и хорошему урожаю, в том числе и в Курганской области, на внутренний рынок стало поступать больше овощей и фруктов. Из-за этого замедлился рост цен на яблоки, а помидоры, картофель и лук стали стоить дешевле, чем годом ранее.

В сентябре в Курганской области меньше дорожали конфеты, шоколад и пряники. Причина – в замедлении роста стоимости сахара из-за хорошего урожая свеклы.

Снизилась инфляция и в сегменте непродовольственных товаров. В частности, из-за низкого спроса замедлился рост цен на легковые автомобили, бытовую технику и смартфоны.

В сфере услуг в сентябре произошло незначительное ускорение инфляции. Количество маршрутов и рейсов международного авиасообщения сократилось, а затраты на эти авиаперелеты вследствие удлинения рейсов – выросли, а вслед за ними увеличилась и стоимость некоторых зарубежных туров.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране к концу 2022 года составит 11,0–13,0%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

По информации Отделения Банка России по Курганской области.

Фото ru.freepik.com

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