В Курганской области грядёт сиговая путина

Несмотря на погодные катаклизмы, обмеление многих водоёмов Зауралья, лов водных биологических ресурсов ведется достаточно интенсивно.

Ни много ни мало, а только за семь месяцев текущего года предприятия региона смогли добыть их в количестве 1326,5 тонн. Как сообщают в отделе Госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, основным видом вылова традиционно считается неповторимый зауральский карась. Его добыча за указанный период составила 671,6 тонн. При этом промышленным рыболовством на реках, озёрах и водохранилищах выловлено 751 тонна рыбы, 441,4 тонн биокормов, товарным рыбоводством добыта 51,8 тонн рыбы. На мелиоративный отлов хищных и малоценных видов рыб пришлось 82,4 тонны. Для осуществления промышленного рыболовства на водоёмах области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отделе Госконтроля выдано 370 разрешений и внесено 44 изменения. Налоговые платежи по данной государственной услуге составили почти 867 тысяч рублей. Кроме того, предприятия рыбохозяйственного комплекса Курганской области завершают подготовку к старту сиговой путины.

Владимир Амурский. Фото из открытых источников.

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