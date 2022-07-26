В Курганской области хотят провести масштабное обновление лагерей отдыха для детей

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова начинается масштабная программа по обновлению инфраструктуры детских лагерей.

В области сейчас работают 18 учреждений – оздоровительные лагеря и детские санатории. Большинство загородных сооружений введены в эксплуатацию в 1960-70 годах. На их капремонты средства никогда не выделялись.

Масштабная программа реновации детских учреждений отдыха состоит из двух этапов. На первом будут отремонтированы четыре лагеря. Так, в шадринском лагере «Салют» планируют реконструировать столовую. Новые корпуса откроются в лагере «Красные орлы» Катайского района.

Обновление инфраструктурной среды предполагается провести в расположенных рядом с Курганом лагерях. Так, в «Космосе» могут построить два новых корпуса, открытый стадион, уличная эстрада, отремонтировать жилые корпуса. После капитального ремонта заработает лагерь «Зеркальный». Территорию тоже планируется благоустроить.

В ходе второго этапа собираются восстанавливать лагерь им. Коли Мяготина, а также переустроить муниципальные лагеря – «Лесная республика» в Каргапольском округе и «Зеленый борок» в Половинском.

Масштабная работа по реновации территории лагеря им. Коли Мяготина начнется уже в текущем году. Здесь хотят создать сезонный лагерь, сочетающий в себе палаточный городок и глэмпинг, спортивные площадки и уличные тренажеры, экотропу по реке Ик.

В лагерях «Зеленый борок» и «Лесная республика» в некоторых корпусах проведут капитальный ремонт, некоторые здания заменят на новые, быстровозводимые сооружения. Таким образом, количество мест может быть увеличено.

По информации пресс-службы губернатора.

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