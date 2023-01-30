В Курганской области идёт перезагрузка образовательной системы

Экономика Курганской области быстро развивается, открывается много предприятий, которым требуются квалифицированные рабочие. На сегодняшний день на предприятиях области порядка 10 тысяч свободных рабочих мест. Поэтому по поручению губернатора Вадима Шумкова идёт перезагрузка системы профессионального образования.

«Одним из этапов перезагрузки в этом году станет создание образовательных центров – учреждений, которые под одной крышей, под одним наименованием соединят как среднее образование, так и профессиональное образование. Это позволит школьникам, начиная с 8-9 класса, получать навыки первой рабочей профессии, студентам первых курсов продолжить обучение в удобных условиях по изучению общеобразовательных дисциплин», - рассказал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Одной из задач создания образовательных центров является привлечение крупных работодателей, которые будут напрямую вести профориентационную деятельность со студентами и школьниками. Благодаря этому обучающиеся образовательных центров узнают, какому конкретно предприятию они нужны, смогут пройти там практику и начать работу. Эта система частично была опробована в 2022 году. Положительный опыт сотрудничества имеется в работе с Курганским машиностроительным заводом, КурганПрибором, КурганСтальМостом и рядом других предприятий, сообщил Андрей Кочеров.

Пилотным станет проект в городе Петухово, для которого опорным будет техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Техникум перестанет быть филиалом вуза, перейдёт в ведение департамента образования как один из первых образовательных центров. «Там очень хорошие связи с крупными предприятиями, в том числе с энергетическими предприятиями. Благодаря им мы сможем и перевооружить многие мастерские, поменять программы и, самое главное, сможем детей старших классов знакомить с рабочими профессиями, знакомить и с уровнем зарплат, условиями труда, с востребованностью и нужностью», - пояснил директор департамента образования.

Андрей Кочеров добавил, что образовательные центры будут и площадкой для переквалификации. Взрослые люди смогут обучиться новой профессии, которая востребована в регионе.

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