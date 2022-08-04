В Курганской области индекс промпроизводства по итогам полугодия выше среднего по России и УрФО

За январь – июнь 2022 года в Курганской области вырос индекс промышленного производства. Он составил 103,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По России индекс промышленного производства по итогам января – июня 2022 года составил 102%, по Уральскому федеральному округу 101,8%.

С начала 2022 года промышленными предприятиями региона отгружено товаров собственного производства на 94,8 млрд рублей, или 116,2% к уровню прошлого года. В структуре обрабатывающих производств наибольший рост по индексу зафиксирован в производствах электрического оборудования — 508,8%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 126,5%; прочей неметаллической минеральной продукции – 121,5% и производстве бумаги и бумажных изделий.

«Индекс промышленного производства – один из ключевых показателей развития экономики, рост его показателей свидетельствует о подъеме. Во многом этого результата удается достичь благодаря комплексной поддержке бизнеса. Начиная с предоставления в создаваемых по инициативе губернатора готовых площадок под производства в индустриальных парках, льготных займов под 0,1% и возмещения части затрат на оборудование, заканчивая нефинансовыми мерами поддержки в части помощи в поиске новых рынков сбыта продукции, бесплатным обучением и консультированием. Наиболее популярной мерой поддержки среди предприятий региона является возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга», - отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

По личной инициативе губернатора Вадима Шумкова первый взнос за оборудование по договору лизинга в Курганской области субсидируется с 2019 года. За период с 2019 по 2021 годы такую поддержку получили 326 субъектов предпринимательства на общую сумму 1 млрд. 109 млн рублей, создано 814 новых рабочих мест, привлечено более 8,9 млрд рублей инвестиций. В 2022 году по данному направлению уже поддержано 66 инвестиционных проектов на сумму 289 млн руб., создано 127 рабочих мест, привлечено 2,8 млрд. руб. инвестиций.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.

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