В Курганской области инвестагентство помогло мебельной фабрике с обновлением оборудования

ООО «Мебельная фабрика Гастоун» обновило оборудование благодаря льготному микрозайму под 0,1% годовых от Инвестиционного агентства.

«Мы взяли три миллиона рублей, добавили свои средства и купили высокопроизводительный автоматический кромкооблицовочный станок, добавили на наше производство еще второй форматно-раскроечный станок, два пылеулавливающих агрегата, – рассказал Александр Гомзяков, генеральный директор фабрики. - Благодаря новому станку сократилось время изготовления изделия, и увеличилась производительность. Без поддержки государства все было бы гораздо сложнее. Процент, который мы заплатим за микрозайм, чисто символический. Мы планировали реализовать проект по модернизации производства в течение пяти лет, но на деле, думаю, к концу этого года уже сможем оценить экономию на оптимизации расходов».

В настоящее время на сопровождении Инвестагентства находится 567 проектов на сумму свыше 87 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

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