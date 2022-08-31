В Курганской области инвесторам оказывают комплексную поддержку

В Курганской области немало положительных примеров заполнения индустриальных парков. О них «Новому миру» рассказал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев.

- В областном центре рядом с предприятием «Темпер» был создан индустриальный парк «КурганЭнергоМаш». Его площадь составляет 8000 квадратных метров. Помимо самого «Темпера» свои производства там открыли несколько челябинских предприятий. Они успешно занимаются импортозамещением и выпускают латунные фитинги, трубы из полипропилены и другую необходимую российской экономике продукцию, - привел пример собеседник нашего издания.

Также Владимир Ковалев отметил Варгашинский индустриальный парк, где сейчас строится новое предприятие «Габионы МобиДик». Оно будет выпускать габионы – проволочную сетку, которая используется при строительстве дорог и берегоукреплении. Отметим, что до этого отечественным строителям также приходилось завозить габионы из-за рубежа.

- Нельзя обойти вниманием и Курганский индустриальный парк, созданный на территории бывшего завода КЗКТ. В нем уже действуют более 25 резидентов, и сейчас создаются еще два новых производства, - сообщил директор департамента экономического развития Курганской области.

Напомним, что резиденты индустриальных парков, расположенных на территории Курганской области, получают от государства комплексную поддержку для развития их бизнеса. Ко всем индустриальным паркам подведена инженерная инфраструктура – электричество, газ, вода и канализация. Тем самым инвестор освобождается от необходимости тянуть к будущему производству собственные сети, что является дорогостоящим и длительным занятием, требующим немалого количества согласований.

Кроме того, на резидентов индустриальных парков распространяются многочисленные налоговые льготы, в дополнение к которым предлагаются разнообразные виды государственной поддержки. Это облегчает инвесторам открытие производств, и ускоряет момент получения ими первой прибыли.

Подобная комплексная поддержка бизнеса является уникальной на территории всей Российской Федерации. Не случайно большинство площадей в зауральских индустриальных парках уже разобрано промышленниками. Однако свободные территории еще есть.

Для их занятия инвесторы могут обратиться в департамент экономического развития Курганской области или Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области». К каждому обратившемуся могут прикрепить персонального консультанта и окажут инвесторам индивидуальную всестороннюю поддержку.

Николай Волков.

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