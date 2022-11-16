В Курганской области исчезнет единственный район

В Кургане 16 ноября прошло заседание комитета областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению под председательством Вадима Шумкова.

Парламентарии рассмотрели к первому чтению проект закона «О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Притобольного района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – Притобольный муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области». Законопроектом определяются численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы Притобольного муниципального округа.

Во вторник, 29 ноября, в Курганской областной Думе на заседании решится вопрос о преобразовании Притобольного района в муниципальный округ. На данный момент Притобольный является последней административно-территориальной единицей Зауралья со статусом района.

Фото предоставлено Курганской областной Думой.

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