В Курганской области ищут лучшего сантехника и дворника

В Курганской области проводится конкурс «Лучший работник управляющей организации». Его детали «Новому миру» раскрыл начальник Государственной жилищной инспекции региона Владимир Чупахин.

- Инициатива проведения конкурса принадлежит губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову. Победители будут определены в двух номинациях - «Слесарь-сантехник» и «Уборщик придомовой территории жилого дома». Их, по большому счету, можно назвать ключевыми фигурами в деятельности любой управляющей компании. Ведь если от слесаря зависит то, насколько исправно работают внутренние инженерные коммуникации дома, то от дворника — насколько ухоженным дом выглядит снаружи, - сообщил собеседник нашего издания.

У конкурсантов проверят уровень теоретических знаний и качество их работы. Для последнего конкурсная комиссия будет выезжать на дома, которые обслуживает управкомпания, и обследовать, в каком состоянии находится инженерное оборудование в подвальных помещениях и дворы.

- На самом деле у нас много хороших и добросовестных слесарей и дворников. А самые лучшие, то есть победители конкурса, получат гранты губернатора в размере 100 тысяч рублей каждый, - уточнил Владимир Чупахин.

Напомним, что это не первый конкурс в сфере ЖКХ Курганской области. В прошлом году, и тоже по инициативе главы региона Вадима Шумкова, определили «Лучшую управляющую организацию Курганской области». На участие в конкурсе заявились 12 управкомпаний из города Кургана, Шумихи и Петухово. Победителем была признана УК «Чистый квартал». Ее наградили грантом губернатора в размере 250 тысяч рублей.

Николай Волков.

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