В Курганской области искать пожары будут с помощью беспилотников

Одним из наиболее эффективных способов раннего обнаружения природных пожаров является видеонаблюдение. Об этом «Новому миру» рассказал исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- В прошлые годы в Курганской области использовалось 5 видеокамер. Сейчас к ним приобретено еще пять. Кроме того, арендаторы лесного фонда собираются дополнительно установить 20 камер видеонаблюдения, - указал собеседник нашего издания.

По его словам, лесопользователи также приобретают беспилотные летательные аппараты. Они доказали свою эффективность, поскольку способствуют своевременному обнаружению пожара и передаче точных координат очага возгорания.

- Это значительно сокращает время на поиск пожара и помогает более оперативному его тушению, - сообщил Олег Поршаков.

Напомним, что в случае необходимости для тушения природных пожаров в Курганскую область из Красноярска прибудет вертолет Ми-8. Об этом договорились губернатор Вадим Шумков и руководство МЧС России.

Помимо этого в регион может поступить инженерная машина разграждения. Она оперативно прокладывает минерализованные полосы шириной более 3 метров, которые помогают не допустить распространения ландшафтных пожаров на населенные пункты.

Николай Волков.

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