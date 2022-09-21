В Курганской области исполнены более 80% договоров на догазификацию

В Курганской области принято около 5100 заявок на догазификацию, заключено почти 4800 договоров, что составляет 94%. Без привлечения средств граждан газораспределительные сети проложены до границ 3 942 домовладений, это 83% договоров. Сейчас выполняются подключения потребителей, сообщает пресс-служба регионального депертамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Всего в Курганской области запланировано создать технические возможности подключения для 4076 домовладений до 2023 года. План-график выполнения работ актуализируется предприятием «Газпром газораспределение Курган» и Правительством Курганской области по мере поступления дополнительных заявок от населения. В регионе проводится разъяснительная работа по вопросам догазификации.

«Все заключенные договоры должны быть исполнены до конца 2022 года, мы сегодня направляем все силы, чтобы выполнить строительно-монтажные работы по догазификации. В то же время, программа продолжает действовать, прием заявок на догазификацию продлится и после 2022 года», – пояснил Олег Попов, генеральный директор предприятия «Газпром газораспределение Курган».

Фото Николая Пушилина

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