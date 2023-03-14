В Курганской области из-за непогоды ограничили пассажирские перевозки

В Курганской области с 20:00 14 марта в связи с непогодой региональная Госавтоинспекция применила временные ограничения на пассажирские перевозки по всем автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на местное управление ГИБДД.

Напомним, что ранее, с 14:00 14 марта, департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в правительстве области.

О времени снятия ограничений пообещали сообщить дополнительно.