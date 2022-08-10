В Курганской области известны подрядчики ремонта мостов

В Правительстве Курганской области и органах местного самоуправления есть понимание того, кто будет заниматься ремонтов мостов и путепроводов. Ситуации, когда власти с трудом находили подрядчиков, ушли в прошлое. Об этом «Новому миру» сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Мы понимаем, что федеральная параграмма ремонта мостов реализуется во всех регионах Российской Федерации. Помимо этого подрядные организации продолжают вести строительство новых мостовых сооружений. Но у нас есть понимание, кто будет заниматься этим в Курганской области. Мы вышли из той стадии, когда не понимали, кто будет подрядчиком. Определился конкретный пул подрядных организаций, которые зашли или скоро зайдут на объекты в Шадринске, Кургане, на региональные мосты и с которыми мы дойдем до конца программы, - заявила собеседница нашего издания.

Напомним, что Курганская область вошла в федеральную программу ремонта мостов, которая реализуется в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок действия программы – 2022-2024 годы. За этот период наш регион получит на приведение в порядок путепроводов и мостовых сооружений порядка 4 млрд рублей. За три года в области должны быть отремонтированы 38 путепроводов и мостовых сооружений, общая протяженность которых составляет примерно 2 километра.

Николай Волков.

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