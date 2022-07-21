В Курганской области капитально отремонтируют шесть сельских почтовых отделений

В Курганской области реализуется программа модернизации сельских отделений почтовой связи, запущенная по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 2022 году АО«Почта России» отремонтирует в регионе 6 отделений почтовой связи. В программе модернизации участвуют 4 отделения Кетовского района, по одному отделению в Далматовском и Частоозерских районах, сообщает департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области.

После обновления отделений почтовой связи клиенты смогут не только получить там почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, самостоятельно измерить важные показатели здоровья. Отделения укомплектуют современным оборудованием и новой мебелью, а также сделают доступнее для маломобильных граждан.

В Курганской области 472 отделения почтовой связи, 408 из них в сельской местности. До 2025 года в регионе планируется капитально отремонтировать 335 почтовых отделений. Сегодня доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья стали уже 78 почтовых объектов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.