В Курганской области количество ярмарок выросло в 2,5 раза

Число постоянных универсальных ярмарок в Курганской области увеличилось по сравнению с 2019 годом в 2,6 раза – с 42 до 110. Из них 87 ярмарок с ежедневным режимом работы и 23 ярмарки разворачиваются по выходным дням . Такие цифры приводит официальный сайт регионального правительства.

Отметим, что задачу по увеличению торговых мест перед департаментом экономического развития ранее ставил губернатор Вадим Шумков. Суть поручения в том, чтобы местные производители могли реализовать, а жители приобрести сельхозпродукцию, товары ручной работы и другую продукцию без посредников и накруток. Сейчас для реализации своей продукции фермеры, мастера и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться более 3000 бесплатными торговыми местами.

В правительстве области отметили, что до конца 2022 года будет организовано более 220 ярмарок. Кроме того в регионе проходят событийные ярмарки.

Одна из таких ярмарок прошла сегодня в городском саду Кургана, которую приурочили к православному празднику «Покров Пресвятой Богородицы».

Свою сельхозпродукцию предлагали 14 производителей из областного центра, Варгашинского и Далматовского районов, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Целинного и других округов области. На ярмарке можно было купить мясные и молочные продукты, овощи, мед и варенье, кондитерские изделия. В торговых рядах можно было заметить и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые на прилавки выставили игрушки, сувенирную продукцию, украшения собственного производства.

Тем временем на концертной площадке выступали творческие коллективы из разных муниципалитетов региона.

Для того чтобы жителям региона легче было ориентироваться в покупках сельхозпродукции без посредников на сайте опубликовали полный список ярмарок, действующих на территории Курганской области.

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