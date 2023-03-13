В Курганской области «маленькие мамы» могут получить помощь детского омбудсмена

В Зауралье уполномоченный по правам ребёнка и председатель детского фонда взяли шефство над «маленькими мамами».

Ежегодно в нашем регионе порядка 50 - 60 девушек в возрасте от 15 до 17 лет становятся мамами. Как подчеркивает детский омбудсмен, это непростое испытание. В Курганской области стартовал проект «Маленькая мама».

«Я не могла не откликнуться и не поддержать замечательную идею, которая состоит в том, чтобы наши маленькие мамы - несовершеннолетние, которые готовятся стать мамами, не испугались и не сделали непоправимый шаг, а выносили своего прекрасного ребеночка. И, родив его, конечно, стали прекрасными матерями. Наша задача – вселить уверенность в то, что ребенок и мама, которая сама является, может быть, еще не твердо стоящей на ногах, не останутся без внимания, без помощи», - комментирует уполномоченный по правам ребенка Алёна Лопатина.

Участницы проекта получают юридическую и психологическую поддержку.

«Есть разные нюансы - в зависимости от возраста мамы и в зависимости от того, кто папа. Мы помогаем установить отцовство, опекунство и в законном порядке это все оформить. На самом деле вопросов очень много. И для того, чтобы это были вопросы с ответами, наш проект и существует», - отмечает Алёна Лопатина.

Помочь здесь готовы каждой девочке, оказавшейся в такой непростой ситуации. Команда работает большая. Специалисты опытные, грамотные.

«Мы приглашаем в проект для разговора психолога, планируем педиатра привлекать к проекту, потому что наших мамочек нужно еще и учить ухаживать за детьми. Все сделано для того, чтобы не допустить социального сиротства, чтобы в нашей Курганской области детки рождались и с первого дня были счастливыми», - объясняет детский омбудсмен.

Председатель регионального отделения Российского детского фонда Лариса Соколова и Алена Лопатина вместе с членами семей своих подопечных ездят и в роддом на выписку, дарят подарки, ежедневно поддерживают связь с молодыми мамами, в любое время суток отвечают на звонки и смс.

«Ни одной девчонке мы не откажем ни в помощи, ни в поддержке, ни в сопровождении ее жизненной ситуации, потому что для нас важен каждый ребенок, каждая мама», - говорит Алёна Лопатина.

Мы пообщались с действующими участницами проекта. К примеру, по словам Дарьи Тюленёвой, на одной из встреч в Курганском центре социальной помощи семье и детям будущие родители поиграли в «Гардероб семейных отношений», определили особенность своих реакций на нестандартные жизненные ситуации, разбирались, хорошо ли жить всегда по правилам, как не стать «нудным» родителем. Девушке занятие очень понравилось: «Полезное общение, новые встречи, сейчас у меня 30 недель, жду девочку. Думаю, я буду строгой мамой».

Обратиться за помощью может любая девушка.

Екатерина Черепанова. Фото из группы «Социальная платформа «Маленькая мама» в соцсети «Вконтакте».

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