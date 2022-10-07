В Курганской области много добровольцев, желающих побороть неонацизм

Частичная мобилизация в Курганской области ведется по графику. Об этом «Новому миру» сообщил военный комиссар региона Айрат Зарипов. Но называть ее сроки и количественные показатели полковник не стал – это секретная информация.

При этом облвоенком указал, что в Зауралье много добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции на Украине. Они обращались в местные военкоматы как до объявления частичной мобилизации, так и после 21 сентября, когда Президент России подписал соответствующий указ.

- Мы предлагаем добровольцам пойти на военную службу по контракту. Они заключают его и убывают для прохождения службы в выбранную ими воинскую часть, - уточнил собеседник нашего издания.

Одновременно с этим в Курганской области есть уклонисты. Одни симулируют болезни, чтобы получить отсрочку или освобождение от частичной мобилизации, другие и вовсе покидают регион или даже страну.

- Это недобросовестные граждане, которые не ощущают ответственность за судьбу Родины, не переживают за народ России. Но рано или поздно они вернутся обратно, и их будет ждать уголовная ответственность – лишение свободы сроком от 5 до 15 лет, - указал облвоенком.

В Курганской области уклонение от мобилизации не носит массовый характер – скорее, это единичные случаи, каждому из которых будет дана правовая оценка. Желающих добровольно пойти в армию, чтобы отстоять интересы страны и побороть неонацизм, существенно, значительно больше.

Николай Волков.

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