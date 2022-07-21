В Курганской области можно получить льготный заем на сырье и материалы

По личному поручению губернатора Зауралья была введена новую меру поддержки бизнеса: льготный заем до 5 миллионов рублей под 5% годовых на 3 года на приобретение сырья и материалов «Микро-оборот».

«Новый вид поддержки вызвал большой интерес со стороны бизнес-сообщества региона. Получить льготный микрозайм могут предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в области промышленности, в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы», - пояснила исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова.

Первыми получателями такого займа стали собственники сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива «Прогресс» из Шадринска. Через Фонд микрофинансирования Курганской области они получили 4,8 миллионов рублей на производство овощной консервации. На предприятии на постоянной основе трудится 7 человек. В прошлом году этот бизнес позволил им заработать 11 миллионов рублей. В этом году объемы реализации планируют увеличить вдвое.

Обо всех мерах поддержки регионального и федерального уровня можно узнать в Инвестиционном агентстве Курганской области по адресу: ул. Бурова-Петрова, 112а, 3 этаж. Многоканальный телефон: 8 (800) 250-47-31.

Фото с официального сайта правительства Курганской области

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