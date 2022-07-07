В Курганской области можно получить микрозайм всего под 0,1% годовых

Одной из самых популярных мер государственной поддержки бизнеса в Курганской области является выдача микрозайма. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей на срок до 3 лет по льготной процентной ставке от 0,1% до 5% годовых. Об этом, выступая в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», сообщила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

Под 0,1% годовых можно получить микрозайм на приобретение оборудования или спецтехники, на строительство, приобретение и капитальный ремонт помещения, а также на строительство летних домиков, турбаз, приобретение модульных домиков, - объяснила Анна Агафонова.

Под 1% годовых, по ее словам, можно получить микрозайм на организацию сезонных (летних) кафе, в том числе приобретение для них оборудования, инвентаря, мебели, и на организацию гостиничного бизнеса.

А под 5% годовых можно получить микрозайм на текущий ремонт объектов, на приобретение грузовой техники и оборотных активов (сырья, материалов) для промышленных предприятий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Также власти предусмотрели возможность получения микрозаймов на оборотные средства для предприятий, которые заключили госконтракты.

- Капитализация Фонда микрофинансирования составляет 700 млн рублей. В прошлом году им было выдано 85 микрозаймов, а за первое полугодие текущего года — уже 56 займов на общую сумму 166 млн рублей, - рассказала Анна Агафонова.

Николай Волков.

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