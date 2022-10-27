В Курганской области на 50% выросло поголовье скота мясного направления

В Курганской области активно развивается мясное животноводство. За последние 3 года поголовье скота этого направления увеличилось в 1,5 раза. Об этом в ходе прямого эфира, организованного региональным правительством в социальной сети «ВКонтакте», рассказал директор Департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

- Региональный бюджет не только помогает создавать новые предприятия, но и поддерживает существующие. Благодаря этому на селе происходят положительные изменения. Так, благодаря возмещению части затрат на содержание сельскохозяйственных животных за последние 3 года поголовье скота мясного направления выросло у нас на 50%. Также областное правительство поддерживает развитие молочного животноводства, выделяя субсидии за произведенное и реализованное молоко, - указал Павел Кощеев.

По словам директора Департамента АПК, механизмы поддержки агробизнеса будут и дальше развиваться. В частности, в текущем году по инициативе губернатора Вадима Шумкова было введено два новых механизма. Областной бюджет возмещает аграриям до 70% затрат на приобретение модульных животноводческих ферм, а сыроварам — до 50% затрат на приобретение технологического оборудования.

Николай Волков.

Фото автора.