В Курганской области на финансовую поддержку семей выделили почти 1,5 млрд рублей

За девять месяцев текущего года 14,7 тысяч зауральских семей воспользовались материальной помощью в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Проект реализуется в нашем регионе уже четвертый год и стал частью нацпроекта «Демография».

По данным управления социальной защиты населения, с начала года на реализацию проекта уже направлен 1 млрд 447,6 млн рублей. Всего же на мероприятия регионального проекта в 2022 году предусмотрен 1 млрд 944,9 млн рублей.

Сейчас в региональный проект входят четыре вида государственной поддержки. Более 13 тысяч рублей курганская семья может получить при рождении первого ребенка. Такая же сумма полагается за рождение третьего и последующего ребенка. При появлении двойни семье выплатят областное пособие в размере 40 тысяч рублей.

За достойное воспитание пяти и более детей выплачивается региональное пособие многодетным матерям от 25 до 100 тысяч рублей- в зависимости от степени полученного мамой знака отличия Курганской области «Материнская слава».

«За 9 месяцев 2022 года ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первенца предоставлена 7,1 тысяч семей. Финансовую поддержку при рождении третьего ребенка или последующих детей получили 7,5 тысяч семей. Региональный материнский капитал выплачен 35 малоимущим семьям, в которых родились двойни, 15 многодетных мам, удостоенных знака отличия Курганской области «Материнская слава», получили единовременные денежные пособия. За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 447 семьям, страдающим бесплодием, оказана медицинская помощь в части экстракорпорального оплодотворения», – подчеркнула начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

Фото Николая Пушилина.

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