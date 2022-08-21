В Курганской области на одного безработного приходится две вакансии

Ситуация на рынке труда в Курганской области продолжает оставаться стабильной. Об этом сегодня, 19 августа, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- В настоящий момент в Зауралье зафиксирован рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 1,2% от экономически активного населения. На начало 2022 года он был несколько выше и составлял 1,9%. Безработными на сегодняшний день официально признаны 4500 жителей региона, - сообщил Игорь Ксенофонтов.

По его словам, с начала года в органы службы занятости за помощью в поиске работы обратились 15,5 тысячи граждан. Из них трудоустроены были 8700 человек, или 56%.

- Для 2800 зауральцев организованы общественные и временные работы. Они, как правило, носят сезонный характер, но помогают людям получать определенный доход на время поиска постоянной работы. Еще 546 человек направлены органами службы занятости на профессиональное обучение или переобучение. На время летних каникул трудоустроены 3300 школьников и несовершеннолетних, - указал начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

В целом с начала года работодателями в органы службы занятости подано объявлений о 15,5 тысяча вакансий. Из них актуальными сейчас остаются порядка 7 тысяч. С учетом Интернет-ресурсов, помогающих людям найти работу, в Курганской области в настоящий момент имеется 9500 вакансий. То есть в среднем на одного безработного приходится два предложения о работе.

Николай Волков.