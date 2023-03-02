В Курганской области на одну общественную баню стало больше

В Далматово возобновила работу городская баня, сообщила на официальной странице социальной сети «Вконтакте» газета «Далматовский вестник» Ольга Аксентьева.

По ее словам, пока запущено в эксплуатацию одно отделение.

Баня будет работать 4 дня в неделю: четверг и воскресенье – женский день, пятница и суббота - мужской.

В зависимости от посещаемости, как отметил директор МП ДР «Теплоэнергия» Вячеслав Карамануца, в чьём ведении находится городская баня, график работы может быть изменён.

Отметим, что из-за плохого технического состояния общественная баня в Далматово не работала более года. На обращения граждан власти города отреагировали с пониманием, выделили деньги на ремонт котельного оборудования, и баня, будем надеяться, станет работать регулярно по расписанию.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.